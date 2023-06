Voici le nouveau logo Android (attention, le changement est intense)

N'ayez crainte, aucun grand bouleversement n'est attendu pour l'occasion. Nous pouvons néanmoins noter que la lettre « A » prend dorénavant une majuscule, et que le « n » et le « r » ont des formes plus arrondies que les autres lettres, comme ce fut le cas pour les logos de 2008 et 2014. Enfin, le principal changement concerne bien entendu la tête de robot, désormais emblématique, qui n'est plus plate, mais en 3D. Ce logo devrait donc pointer le bout de ses antennes au déploiement d'Android 14 et viendra se loger sur l'écran de démarrage des appareils Android.