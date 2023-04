LG change de look, découvrez son nouveau logo

Comme le précise GSMArena, cette identité visuelle renouvelée consiste principalement en un logo plus plat, et en une nuance de rouge plus claire pour l'arrière-plan, baptisée « LG Active Red ». Des nouveautés pour le moins ténues par rapport à l'ancien logo, mais géant LG semble sûr de lui, évoquant pour sa part un look désormais plus « dynamique et jeune ».

« Une stratégie de marque forte et cohérente nous permet de mieux communiquer nos valeurs et notre identité unique, qui allie harmonieusement innovation et chaleur. En mettant en œuvre la nouvelle stratégie de marque, LG vise à devenir une marque emblématique qui trouve un écho auprès des consommateurs, toutes générations et tous lieux confondus », a d'ailleurs commenté William Cho, CEO de LG Electronics.