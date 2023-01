Vous avez vu ? L'app Google se fait une beauté sur Android !

En cliquant sur leur photo de profil, les utilisateurs et utilisatrices peuvent accéder au sélecteur de comptes (celui-ci est d’ailleurs marqué par une séparation visuelle afin de bien le distinguer du reste de l’application). Quoi qu'il en soit, vous pouvez y voir les paramètres de gestion de votre compte Google, l’historique, les recherches effacées au cours des 15 dernières minutes, des résultats à votre sujet ainsi que des rappels. Plus moderne, ce nouveau commutateur de comptes permet enfin de bénéficier d’un aspect plus élégant tout en devenant plus pratique qu'avant. À noter qu’il est d’ailleurs construit sous Material You et que ce dernier prend en charge les couleurs dynamiques.