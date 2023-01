YouTube Music : le redesign tant attendu est arrivé

Le géant de la vidéo détenu par Google est décidément un maître en la matière pour s’adapter aux tendances et évolutions du marché. En plus d’avoir rapidement emboîté le pas à TikTok et Instagram en ce qui concerne l'émergence de vidéos courtes (avec l’arrivée des Shorts), YouTube ne pouvait pas non plus se passer de son propre service de streaming de musique. Et en l'espace de quelques années, celui-ci est parvenu à se frayer une place parmi les grands.