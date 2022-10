YouTube sépare enfin Shorts et vidéos sur Android et ses applications

Voilà maintenant deux ans que les Shorts ont pris une place grandissante au sein de YouTube. Si ces petites vidéos inspirées de TikTok et d'Instagram rencontrent un certain succès sur la plateforme de Google, force est d’admettre qu’elles sont devenues particulièrement envahissantes. Il vous suffit en effet de vous rendre sur la page d’accueil de l’une de vos chaînes favorites pour vous apercevoir que les Shorts apparaissent dans le même onglet que les vidéos, entraînant alors un souci de cohérence et de clarté.