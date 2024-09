Une fois que l'on clique sur une vidéo, celle-ci s'ouvre directement dans l'application correspondant, par exemple YouTube pour une vidéo YouTube. Détail intéressant : la présentation des vidéos dans les onglets « Vidés courtes » et « Vidéos ». Sur le premier, on part sur un format portrait, à la taille des vidéos. Sur le second, on reste sur un format traditionnel en 16:9, c'est-à-dire horizontal.