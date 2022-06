YouTube Music optimise la navigation dans les albums pour les tablettes Android, il était temps !

Après avoir profité de quelques changements, celle-ci va désormais proposer aux utilisateurs et utilisatrices un nouvel affichage dans la partie « albums » de l'application. Plus concrètement, le nom de l’artiste, le type de média (album) et la date de sortie de la chanson/album apparaîtront en haut de l’écran en mode portrait. Notons par ailleurs que la pochette de l’album sera plus grande, qu’un arrière-plan flou de la pochette fera son apparition et que le nom de l’album, de la chanson, ainsi qu’une description apparaîtront juste en dessous de la pochette.