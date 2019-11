Microsoft dévoile le nouveau logo de son navigateur Edge

© Microsoft

Microsoft rafraîchit son Edge

L'ancien logo de Microsoft Edge

Source : The Verge

Microsoft a décidé de donner un coup de neuf à son nouveau navigateur Edge basé sous Chromium, avec la présentation d'un tout nouveau logo. Après un premier visuel très (trop) proche de celui d'Internet Explorer, le géant américain a choisi de prendre de la distance avec ce dernier.Le nouveau logo de Microsoft Edge s'apparente désormais à une vague colorée, surfant sur le web, et représentant le « E » de Edge. Une manière pour Microsoft de se détacher d'Internet Explorer et de sa très mauvaise image.Le résultat est clairement plus moderne, avec la volonté de briser la tradition avec cette nouvelle version Chromium de Microsoft Edge. Reste à savoir maintenant si les internautes seront sensibles à cet énième appel de Microsoft, avec un Edge Chromium déjà disponible en version beta