Microsoft Edge basé sur Chromium, la version beta se met à jour

Une première mise à jour pour la beta de Microsoft Edge

Source : WindowsCentral

En août dernier, Microsoft proposait aux plus impatients de tester une première pré-version de son nouveau navigateur web Edge . Un navigateur web basé sur Chromium, et qui vient de recevoir sa première mise à jour.Lors de la mise en ligne de la version beta, Microsoft avait promis le déploiement de mises à jour régulières, proposées toutes les six semaines environ. Promesse tenue donc pour le géant américain, avec cette nouvelle version qui apporte quelques améliorations.Parmi celles-ci, on note diverses corrections de bugs et autres augmentations de performances, mais aussi l'activation par défaut d'un système de détection de tracking, sans oublier un nouveau système de « Favoris ».Ceux qui souhaitent tester cette nouvelle version de la beta de Microsoft Edge, peuvent se rendre à cette adresse