Tiens, Facebook a changé de logo...

Dans une publication partagée par Meta et relayée par nos confrères de The Verge, nous pouvons découvrir ce qui sera le nouveau logo de Facebook pour les mois et années à venir. Au programme, pas de changements majeurs, mais de subtils rajustements sur la lettre « f » et la couleur bleue, qui devient désormais plus foncée (voir image ci-dessous).

Le changement est si intense que Meta décrit ce nouveau logo comme étant « plus audacieux, électrique et éternel ». Le groupe a par ailleurs déclaré que sa volonté était de rendre le logo de Facebook plus accessible grâce à un contraste plus marqué entre la lettre et le cercle bleu dans lequel elle se trouve.