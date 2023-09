Vous allez craquer pour le nouveau robot Android

En juin dernier, Google annonçait l'arrivée prochaine d'un tout nouveau logo pour Android. Enfin, par « nouveau », comprenez surtout par là que le célèbre système d'exploitation va jouir d'une touche de modernité supplémentaire.

De son côté, le petit robot, désormais présent sur plus de 3 milliards d'appareils Android (et aux nombreux utilisateurs dont certains vont parfois passer sur iPhone), va fièrement arborer de nouveaux looks. Et, vous le verrez, l'emploi du pluriel a toute son importance… Si nous savions déjà que la lettre « A » du logo allait dorénavant prendre une majuscule, et que les lettres « n » et « r » seraient à présent plus arrondies, les principales nouveautés concerneront notre petite mascotte robotique préférée.