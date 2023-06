Connaissez-vous la particularité du logo Android ?

Mais que diriez-vous si l'on vous disait que Bugdroid était issu d'un plagiat ? C'est la polémique qui court depuis plusieurs années au sujet du logo Android. Celui-ci ressemble presque trait pour trait à un personnage de Gauntlet: The Third Encounter, un jeu Atari des années 90. Mais Irina Blok le conteste encore aujourd'hui. Selon elle, l'inspiration est venue des symboles de l'homme et de la femme utilisés sur les portes des toilettes. On sait depuis ce que ces fameux logos sont devenus.