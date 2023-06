Quelle raison pousse les utilisateurs de smartphones à abandonner Android pour un iPhone ?

Plus de 53 % des personnes ayant répondu au CIRP ont expliqué avoir migré chez Apple à cause d'un problème sur leur modèle Android. « Leur ancien téléphone ne leur servait plus à rien, parce qu'il était vieillissant, qu'il devait être réparé ou qu'il présentait des défauts qui affectaient leur expérience d'utilisateur », précise la firme.