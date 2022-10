Pixel 7 vs iPhone 14 : on compare les derniers smartphones de Google et d'Apple

Faisons court, le Pixel 7 Pro intègre le même processeur Google Tensor 2 que le Google Pixel 7, mais cette fois avec 12 Go de RAM contre 8 Go pour le modèle grand public. Le smartphone propose également une capacité de 512 Go, en plus des versions 128 et 256 Go pour prendre et stocker davantage de photos.

L'iPhone 14 Pro dispose quant à lui d'un tout nouvel A16 Bionic, 10 % plus performant que la précédente puce et qualifié dans notre test de « monstre de puissance », dépassant les performances des autres processeurs mobiles éprouvés durant nos essais. Apple fait dans la démesure avec quatre versions dotées de 128, 256 et 512 Go, et 1 To de stockage.

Pour la connectivité, Google propose toujours du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, quand l'iPhone 14 Pro intègre du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Les deux modèles sont aussi compatibles 5G.