Google officialise ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, une évolution tout en douceur

Comme attendu, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro embarquent des dalles de 6,3 et 6,7 pouces. Le premier se contente d’un Full HD+ à 90 Hz, tandis que le second muscle son affichage avec du QHD à 120 Hz. L'un des gros changements se situe sous le capot. En effet, ces nouveaux smartphones inaugurent la Tensor G2 de Google. Pour accompagner cette petite nouvelle, le 7 Pro bénéficie de 12 Go de RAM, et le 7 de 8 Go.

Une puce que nous avons hâte de tester, pour ses performances pures, mais également pour savoir si en matière de dissipation de chaleur, elle fait mieux que le Snapdragon 8 Gen 1. Au niveau du stockage les deux modèles sont logés à la même enseigne avec une version 128 Go et une autre à 256 Go.