Serait-il possible de produire des iPhone aux États-Unis, en rendant simplement plus cher leur importation ? La réponse est simple... c'est non. En effet, la plus grande économie du monde ne possède aucune des infrastructures nécessaires à l'assemblage de ces téléphones. Et une seule usine de ce genre nécessite quatre ans de construction (soit aujourd'hui moins que le temps qui reste à Donald Trump au pouvoir).

Et ce n'est pas tout. Car on ne retrouve pas non plus de l'autre côté de l'Atlantique ces usines de sous-assemblage qui permettent de produire la matière première indispensable à la production des composants des iPhone. Niveau main-d'œuvre, le problème est similaire, puisque les États-Unis n'ont ni la main-d'œuvre peu chère employée aux tâches de base en Asie, ni la main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée utilisée pour les opérations les plus techniques. Enfin, les terres rares utilisées pour la production d'iPhone devraient dans tous les cas être elles aussi importées, terres rares qui subiraient à leur tour des droits de douane.