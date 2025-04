MHC

Apple n’a qu’à rapatrier la production aux USA… Il me semble que c’est la volonté du gouvernement Trump : arrêter de laisser filer la production à l’étranger. On en parle en Europe depuis au moins 20-30 ans après avoir laissé filer progressivement la production pendant plus de 40 ans mais aucune action forte et concrète n’a jamais été engagée. Là, Donald Trump fait ce que l’Europe aurait peut-être dû faire depuis plus de 30 ans.