Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les géants de la tech ne cessent d'annoncer des investissements faramineux, à la fois dans l'idée de profiter des envies de dérégulation du nouveau président, mais aussi pour booster le made in America, si cher à l'hôte actuel de la Maison-Blanche. On a ainsi entendu parler du plan Stargate, dans lequel OpenAI est fortement impliqué, ainsi que le plan d'investissement de 65 milliards de dollars pour des infrastructures IA de Meta. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Apple de faire son annonce importante.