Tim Cook a pour autant réaffirmé à plusieurs reprises qu'Apple cherchait à créer des emplois aux États-Unis, notamment dans le cadre de l'implantation de centres de recherche et de développement et de la construction de nouveaux bureaux. L'entreprise a également annoncé la création de milliers d'emplois dans le cadre de projets comme celui du « campus » de Cupertino, en Californie. Cependant, ces initiatives n'ont pas encore donné lieu à une relocalisation de la production véritable de masse.

Malgré ces engagements, la production d'Apple reste largement concentrée en Chine. Une grande partie des composants, y compris les semi-conducteurs et les écrans, sont fabriqués par des partenaires en Asie, et l'assemblage final des appareils a lieu dans des usines situées en Chine. Les coûts de production y restent significativement plus bas que ceux des États-Unis, et l'infrastructure mise en place par des entreprises comme Foxconn, principal sous-traitant d'Apple, demeure difficile à répliquer sur le sol américain.

Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont toutefois incité Apple à diversifier une partie de sa production. L'entreprise a commencé à transférer une partie de l'assemblage de ses iPhone en Inde et, dans une moindre mesure, au Vietnam. Toutefois, la majorité des produits Apple continuent d'être fabriqués en Chine. Le « Chips Act » mis en place sous l'administration Biden pourrait permettre à Apple de renforcer ses investissements dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, mais cela ne signifie pas nécessairement une relocalisation de la production de ses appareils grand public.

Tout porte donc à croire que l'engagement de l'entreprise vis-à-vis du marché américain semble davantage porter sur des initiatives à caractère technologique et de développement local, mais pas encore sur une réorganisation de sa chaîne de production à l'échelle nécessaire pour répondre à la demande mondiale de ses produits.