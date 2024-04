Apple continue ses emplettes dans l'IA avec une prometteuse start-up française spécialisée dans la quantification

La firme fondée par Steve Jobs a beaucoup d'argent, ce qui lui permet, en cas de besoin, d'investir beaucoup et très rapidement. Une facilité très utile en ce moment pour le groupe, qui doit refaire son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle face à des Gemini et autre ChatGPT. Pour ce faire, il peut soit recruter plus de personnes en interne afin de travailler sur le sujet, soit simplement acquérir des entreprises du domaine. Ce qui vient d'être fait avec le rachat de la start-up parisienne Datakalab !