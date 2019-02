Amazon rachète eero, une société spécialiste dans les routeurs Wi-Fi

Le géant du e-commerce s'offre un fabriquant de routeurs Wi-Fi très populaire

Amazon renforce son offre domotique

Source : 9to5Mac

L'entreprisen'est pas forcément un nom bien connu en Europe. Pourtant, elle est l'une des spécialistes deset des solutions de WiFi mesh, permettant d'amplifier le signal sans-fil chez soi.Désormais, la société va travailler avec, qui vient de s'offrir eero pour un montant non communiqué. Le géant du commerce en ligne indique dans un communiqué que cette acquisition va «».Le responsable des produits Amazon, Dave Limp, explique que le géant du e-commerce «» et que les deux entreprises ont désormais une vision concrète pour offrir l'opportunité à de nombreux clients de faire leurs premiers pas dans l'univers des appareils connectés.On ne sait pas, à la lecture de ce communiqué, si eero continuera à vendre ses produits en parallèle ou sera complètement intégrée à la gamme de solutions Amazon. La société propose aujourd'hui des packs comprenantpour couvrir simplement toute la surface de son domicile, sans installer de câbles dans chaque pièce. eero a développé ses propres algorithmes permettant d'analyser finement l'utilisation des différents appareils et de supprimer les « zones mortes » dans certains endroits de la maison en moins de 10 minutes.Amazon continue à se développer dans l'univers de la domotique après l'achat de la société Ring, connue pour ses sonnettes connectées équipées de caméras et son entrée au conseil d'administration de l'alliance pour le standard Zigbee. Elle suit les pas de Google, qui propose également son offre de Wi-Fi mesh avec les packs Google WiFi, déjà disponibles en Europe.