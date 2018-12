Amazon dépose un brevet pour sa sonnette intelligente

Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Pour l'heure, rien n'est signé

En avant pour la surveillance permanente

C'est par le biais du système de reconnaissance faciale qu'souhaite créer ce gadget. Pour l'instant, la firme a déposé un brevet qui a déjà commencé à faire du bruit aux États-Unis, en inquiétant notamment à propos des libertés individuelles.Le brevet déposé par Amazon indique que cette sonnette intégrerait la reconnaissance faciale. Identifiés et surveillés,auraient ainsi plus facilement accès aux domiciles pour déposer les paquets en lieu sûr.Cette sonnette aurait également une fonctionnalité privée pour les propriétaires : il leur serait possible d'entrer dans un fichier les visages de leurs amis et de leurs proches, mais également ceux de, comme des personnes condamnées vivant dans les alentours. Enregistrés dans une base de données, ces visages pourraient être, qui enverrait alors une alerte aux autorités.C'est ce dernier point en particulier que dénonce l'Association américaine de la protection des libertés. Elle met en avant le fait queseraient pénalisés par ce système. Selon cette même association,, puisque les études sur la reconnaissance faciale montrent que ce système est encore souvent défectueux sur ce type d'individus.Le système de sonnette-vidéo qui reconnaît les personnes semble donc mériter encore quelques efforts avant d'être commercialisé...