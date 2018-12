Des chercheurs appellent à une régulation des technologies de reconnaissance faciale

Les dangers d'un recours massif à la reconnaissance faciale

Une prise de conscience générale ?

Source : Bloomberg

L'institutétudie les implications sociales liées à l'intelligence artificielle. Ses deux cofondatrices, Kate Crawford et Meredith Whittaker, travaillent respectivement pour Microsoft et Google. Dans leur dernier rapport publié jeudi, elles ont décidé de tirer la sonnette d'alarme.Dans le viseur d'AI Now, se trouvent les, telles que laou les systèmes automatisés de prise de décision, employés notamment par les forces de l'ordre. Pour les auteures du rapport, certains outils se révèlent particulièrement dangereux, comme ceux affirmant pouvoirdes individus à partir d'images de leur visage.En conséquence, elles demandent aux gouvernements de lancer des audits, qui seraient réalisés par des groupes indépendants, afinutilisées. Cela implique donc, pour leurs développeurs, de donner accès à leurs documents internes, mais pour AI Now, il est impossible de garder entièrement le secret sur des systèmes employés si largement dans les espaces publics.Ces déclarations font écho aux initiatives menées par certains collègues des fondatrices d'AI Now. En effet, des salariés de Microsoft se sont élevés contre la décision de leur entreprise de vendre des technologies d'IA au gouvernement américain . Du côté de Google, un contrat avec le ministère de la Défense a été rompu , à la suitedes équipes en interne.Et les inquiétudes semblent égalementdes géants de la tech. Brad Smith, président de Microsoft, a ainsi lui-même récemment alerté sur les risques posés par la reconnaissance faciale Si les potentielles dérives technologiques préoccupent les grandes entreprises high-tech, qu'en est-il des gouvernements ? Certains semblent, en tout cas,, à l'instar de la Chine qui a récemment fait appel à un système intelligent de reconnaissance de démarche