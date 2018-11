2024 risque de ressembler au livre 1984 d'Orwell, selon le président de Microsoft

Anticiper les dérives de la reconnaissance faciale

Empêcher l'apparition d'un « Big Brother » dans la réalité

Source : Recode

Comment encourager le progrès technologique sans entraver nos libertés individuelles ? C'est en somme la question qu'a posée, président et directeur du département juridique de, lors duà Lisbonne. Son inquiétude concerne principalement la reconnaissance faciale.Si elle est aujourd'hui utilisée à des fins « innocentes », comme déverrouiller son téléphone ou identifier des amis sur des photos, cette technologie pourrait êtreà l'avenir. C'est ce qu'explique Smith : «».Le président de Microsoft a ensuite ajouté que cette utilisation ne représenterait pas un risque très sérieux, en comparaison avec ce que pourraient en faire les autorités publiques. «», s'est-il alarmé, ce qui constituerait une réelle menace envers «».D'après lui, il est grand temps de s'interroger sur l'avenir de notre monde et sur les limites à imposer à ce type de technologie, avant de s'apercevoir, trop tard, que «».est un roman de George Orwell paru en 1949. Il dépeint une société britannique où la liberté d'expression a totalement disparu et où tous les individus sont. Brad Smith craint donc de voir un scénario similaire se produire à cause d'un recours démesuré à des technologies comme la reconnaissance faciale.Cela peut paraître paradoxal de voir un grand groupe comme Microsoft s'élever contre ce genre de dérives. Mais au même titre que d'autres géants de la tech, comme Facebook ou Apple, l'entreprise estime qu'elle ne fait que proposer des outils et qu'il est du devoir des pouvoirs publics d'enLes gouvernements sont-ils prêts à prendre ce problème à bras-le-corps ? Rien n'est moins sûr, à l'heure où la Chine a franchi un nouveau pas dans la surveillance, avec un système à reconnaissance de démarche