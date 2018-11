Chine : un nouveau système de surveillance à reconnaissance... de démarche

© Watrix

Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es

La sécurité au détriment de l'éthique ?

Votre démarche est-elle aussi unique que votre visage ou vos empreintes digitales ? C'est ce qu'affirment des chercheurs dans le monde entier depuis plus de dix ans. Certaines initiatives ont ainsi déjà vu le jour mais se sont heurtées à des problèmes techniques. En Chine, la bien nommée société Watrix affirme avoir bénéficié des progrès technologiques pour aboutir à un produit fiable, qui a déjà séduit les autorités du pays.Le logiciel commercialisé par l'entreprise parvient àd'une personne, à partir d'un flux vidéo quelconque, même venant d'une caméra de surveillance. Et n'espérez pas tromper le système en boitant ou en marchant à cloche-pied : d'après Watrix, cela ne fonctionne pas, car c'est l'ensemble du corps qui est étudié.D'après son fondateur, Huang Yongzhen, la solution est capable d'identifier un individu jusqu'à une distance de 50 m, qu'il soit de face ou de dos. Et son, un résultat légèrement inférieur à la reconnaissance faciale.Mais le point fort de cette technologie est justement de n'avoir besoin ni du visage de la personne, ni de son consentement. Un avantage qui a, qui l'utilise déjà dans les rues de Pékin ou Shanghai.Cependant, ce nouveau système de surveillance n'est pas approuvé par tout le monde. Certains observateurs, comme le journaliste chinois Shi Shusi, mettent en garde contre lepour accroître le contrôle de la population.De son côté, Huang Yongzhen rétorque que sa solution pourrait également servir à repérer des individus en difficulté, comme des personnes âgées qui seraient tombées. Il s'agirait alors d'une démarche plus noble.