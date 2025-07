Mais le plus embêtant dans toute cette histoire, c’est qu’au-delà des conditions d’accès aux sites, la logique de contrôle pourrait s’étendre à d’autres pans de l’écosystème numérique. Et sur ce point, le Royaume-Uni en offre une démonstration flagrante. Avec l’entrée en vigueur de l’Online Safety Act en fin de semaine dernière, les plateformes ne doivent plus seulement vérifier l’âge de leurs utilisateurs et utilisatrices, mais aussi prévenir la diffusion de contenus illégaux, y compris dans les espaces privés. L’article 122 du texte va jusqu’à exiger des entreprises qu’elles détectent les infractions dans les messages eux-mêmes, en posant le principe d’une analyse locale directement sur les appareils, avant même que les contenus ne soient chiffrés ou envoyés. Autrement dit, une remise en cause frontale de l’intérêt même du chiffrement de bout en bout.

Or, pour les services reposant sur l’E2EE – WhatsApp, Signal, iMessage – cette exigence est techniquement irréalisable. Aucun intermédiaire, pas même le fournisseur, ne peut aujourd’hui accéder aux messages échangés. Faute de solution concrète, le gouvernement britannique renvoie la responsabilité aux entreprises, tout en laissant planer la menace d’une mise en conformité obligatoire.

Tous se retrouvent donc dans une position délicate, pris entre leurs engagements techniques et la pression réglementaire. Car en transférant ainsi la charge à des acteurs privés, sans indiquer comment remplir l’objectif fixé, le texte contourne l’impasse politique. Il ne formule pas explicitement l’obligation d’implémenter une porte dérobée, mais contraint indirectement chacun à en imaginer un équivalent, supposément compatible avec leurs promesses de confidentialité. Une équation impossible, qui cherche insidieusement à fragiliser le chiffrement, sans jamais l’assumer comme tel.

L’Europe et la France, pour l’instant, n’ont pas encore franchi la ligne rouge. Mais les précédents récents montrent que la protection des mineurs constitue un terrain politiquement porteur pour imposer des dispositifs de surveillance indirects. La messagerie privée, longtemps perçue comme un espace sanctuarisé, pourrait devenir la prochaine cible, et on aurait bien tort de penser le contraire.