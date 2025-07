Pour l'instant, l'application développée par les services de l'UE est au stade de prototype et n'est pas encore prête à être déployée à grande échelle. En effet, cette première version manque encore de fonctionnalités essentielles en matière de sécurité, telles que l'obfuscation du code, une technique qui consiste à rendre un code informatique le plus difficilement compréhensible possible par un être humain, ou des mesures efficaces contre les manipulations malveillantes. Le projet, bien qu'ambitieux, devra donc encore évoluer avant de pouvoir être utilisé de manière généralisée et sécurisée.

L’application prévoit d'utiliser l'API Google Play Integrity afin de vérifier l’authenticité des appareils et des téléchargements. Ce choix technique signifie que seules les applications téléchargées via le Google Play Store sur des systèmes licenciés par Google seraient fonctionnelles, excluant ainsi les systèmes alternatifs ou les téléchargements externes.