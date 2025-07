MisterDams

Je ne cesse de le dire : il faudrait un système plus contraignant, mais moins récurrent.

Il faut qu’on se concentre sur la bonne configuration des appareils en amont plutôt que de confier ça aux services, qui vont acheter une solution privée bancale qui va se taper des fuites de données personnelles.

On pourrait alors imaginer que ce système se combine avec FaceID ou Windows Hello par exemple, pour pouvoir distinguer une image d’écran d’un vrai visage. On peut imaginer un process long qui prenne 10min à se faire, mais qu’il se fasse une seule fois à la configuration de la session, ou avec un nouveau contrôle tous les 6 mois pour vérifier que l’utilisateur est bien celui qu’il prétend être.

Ensuite les appareils iOS/Windows/Android seraient garants de l’âge et capables de le communiquer aux apps et sites web une donnée basique (le service indique un âge requis, il bloque le service en fonction des capacités de la session), ça permettrait techniquement aux sites de verrouiller leur accès en toute confiance, et surtout… remettre la responsabilité où elle devrait être depuis le départ, quoiqu’en disent les associations « Éducation positive et puritanisme sans frontière » : CHEZ LES PARENTS.