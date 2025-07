PornHub, YouPorn et leurs confrères génèrent des revenus considérables : Claire Charlès, porte-parole de l'association Les Effronté.es , avait, en 2022, expliqué que la somme, tous pays confondus, s'élevait à « 140 milliards de dollars par an ». Sans surprise, ces sites sont une cible majeure pour le secteur publicitaire. Or s'ils refusent de se plier aux exigences du gouvernement et sont bloqués, c'est tout un écosystème qui se retrouve affaibli : agences digitales, plateformes d'affiliation, studios de production et bien d'autres.