Utilisez le paiement sécurisé disponible sur Leboncoin. Ce système bloque la somme jusqu’à ce que l’acheteur confirme la bonne réception du produit. Il protège ainsi vendeur et acheteur lors des transactions à distance.

Ne vous fiez pas aux e-mails ou SMS confirmant un paiement sans preuve directe sur votre espace Leboncoin. Allez toujours vérifier sur le site ou dans l’application.

Privilégiez la remise en main propre. Rencontrez-vous dans un lieu public et, si possible, accompagné. Cela vous permet de vérifier le produit et d’éviter toute mauvaise surprise. Méfiez-vous des vendeurs qui refusent un contact direct ou préfèrent rester sur les échanges numériques.

Ne communiquez jamais d’informations personnelles avant la conclusion de la transaction. Ne donnez pas vos coordonnées bancaires, pièce d’identité ou adresse complète. Limitez au maximum le partage d’informations pendant la négociation.

Si une annonce, un vendeur ou un utilisateur vous paraît suspect, signalez-le rapidement. Sur Leboncoin, un bouton « Signaler l'annonce » se trouve en bas de chaque annonce, ce qui vous permet de transmettre votre signalement de façon anonyme. Vous pouvez aussi signaler un utilisateur depuis la messagerie sécurisée : ouvrez la conversation, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis choisissez « Signaler cet utilisateur ». Ces actions aident l’équipe de modération à examiner et, si nécessaire, supprimer les contenus frauduleux ou bloquer les profils malveillants.

Pour renforcer votre signalement ou en cas d’arnaques plus larges, utilisez des plateformes officielles comme Thesee, qui centralise les plaintes d’escroquerie en ligne et facilite leur traitement, ou 17Cyber, spécialisée dans la lutte contre la cyberfraude. Ces outils publics contribuent à ralentir les escrocs et à protéger la communauté d’utilisateurs.

Leboncoin reste l'inncontournable du marché de l'occasion en ligne avec des millions d’utilisateurs actifs chaque mois, donc autant de cibles potentielles pour les escrocs. Souvenez-vous, on vous parlait en février 2025 sur Clubic d’une arnaque : un réseau a piégé une cinquantaine de personnes en vendant de fausses voitures et a détourné plus de 1,5 million d’euros. Ce genre d’affaire montre bien qu'ils peuvent frapper fort, quel que soit le montant en jeu. Alors, mieux vaut rester vigilant tout au long de vos transactions, surtout quand votre budget est serré.