Si Leboncoin attire chaque jour des millions d’utilisateurs, cela concerne aussi les escrocs. À l’approche de la rentrée ou encore en vacances, vous allez sûrement avoir recours, en tant qu'acheteur ou vendeur, à la plateforme, alors voici comment effectuer vos transactions sans vous faire arnaquer.
L’info en 3 points
- Les fraudeurs exploitent souvent de fausses confirmations de paiement, des annonces trop alléchantes ou des demandes de données personnelles pour piéger acheteurs et vendeurs.
- Utilisez toujours le paiement sécurisé intégré à Leboncoin et évitez d’envoyer un objet sans avoir la preuve que l’argent est bien sur votre compte.
- Privilégiez la remise en main propre dans un lieu public et signalez toute annonce ou profil suspect via les outils disponibles sur la plateforme pour protéger la communauté.
La rentrée approche et beaucoup cherchent à s’équiper à prix réduit sur Leboncoin. Certains veulent aussi augmenter leur pouvoir d’achat en vendant leurs affaires. D’autres sont encore en vacances et espèrent trouver une location de dernière minute. La plateforme reçoit environ 29 millions de visiteurs uniques chaque mois et publie près de 400 000 à 500 000 nouvelles annonces chaque jour selon le site en 2023. Ce grand nombre d’utilisateurs attire des fraudeurs qui cherchent à exploiter les failles. Au programme des réjouissances pour eux, mais des désillusions pour les victimes, faux paiements, annonces trop attractives, faux profils ou usurpations d’identité. Et si vous avez un sentiment de déjà-lu, c'est bien que le phénomène continue de sévir malgré les recommendations et les signalements. Il faut donc adopter les bons réflexes pour réussir ses achats et ventes.
- Transactions à distance sécurisées.
- Mise en place d'alertes personnalisées.
- Filtres de recherche utiles et pertinents.
Comment reconnaître les arnaques fréquentes qui touchent vendeurs et acheteurs
Les escrocs utilisent des techniques variées. Le faux paiement revient souvent. Par exemple, un vendeur peut recevoir un faux mail ou SMS annonçant un paiement qui n’a jamais eu lieu. Parfois, ils proposent un paiement via PayPal, Western Union ou virement bancaire, souvent avec des liens vers de fausses pages. En somme, un vendeur ne doit jamais expédier un produit sans avoir validé l’argent sur son compte.
Il arrive aussi que l’acheteur prétende ne pas avoir reçu un colis pour se faire rembourser deux fois. Gardez des preuves d’envoi avec suivi pour montrer la livraison.
Les QR codes sont aussi utilisés pour la fraude. Ils mènent souvent à des fausses pages qui volent vos données bancaires. Certains escrocs cherchent à obtenir vos données personnelles (RIB, pièce d’identité, adresse complète), ce qui peut mener à de l’usurpation d’identité ou du cambriolage.
Une annonce trop alléchante, un descriptif flou ou des photos suspectes devraient toujours alerter. Méfiez-vous aussi des échanges qui quittent la messagerie sécurisée Leboncoin.
Vérifiez l’historique du vendeur. Un profil récent, incomplet ou sans avis doit vous rendre prudent. Faites une recherche inversée des images pour détecter d’éventuelles fraudes.
Adopter des comportements simples pour sécuriser ses transactions
Utilisez le paiement sécurisé disponible sur Leboncoin. Ce système bloque la somme jusqu’à ce que l’acheteur confirme la bonne réception du produit. Il protège ainsi vendeur et acheteur lors des transactions à distance.
Ne vous fiez pas aux e-mails ou SMS confirmant un paiement sans preuve directe sur votre espace Leboncoin. Allez toujours vérifier sur le site ou dans l’application.
Privilégiez la remise en main propre. Rencontrez-vous dans un lieu public et, si possible, accompagné. Cela vous permet de vérifier le produit et d’éviter toute mauvaise surprise. Méfiez-vous des vendeurs qui refusent un contact direct ou préfèrent rester sur les échanges numériques.
Ne communiquez jamais d’informations personnelles avant la conclusion de la transaction. Ne donnez pas vos coordonnées bancaires, pièce d’identité ou adresse complète. Limitez au maximum le partage d’informations pendant la négociation.
Si une annonce, un vendeur ou un utilisateur vous paraît suspect, signalez-le rapidement. Sur Leboncoin, un bouton « Signaler l'annonce » se trouve en bas de chaque annonce, ce qui vous permet de transmettre votre signalement de façon anonyme. Vous pouvez aussi signaler un utilisateur depuis la messagerie sécurisée : ouvrez la conversation, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis choisissez « Signaler cet utilisateur ». Ces actions aident l’équipe de modération à examiner et, si nécessaire, supprimer les contenus frauduleux ou bloquer les profils malveillants.
Pour renforcer votre signalement ou en cas d’arnaques plus larges, utilisez des plateformes officielles comme Thesee, qui centralise les plaintes d’escroquerie en ligne et facilite leur traitement, ou 17Cyber, spécialisée dans la lutte contre la cyberfraude. Ces outils publics contribuent à ralentir les escrocs et à protéger la communauté d’utilisateurs.
Leboncoin reste l'inncontournable du marché de l'occasion en ligne avec des millions d’utilisateurs actifs chaque mois, donc autant de cibles potentielles pour les escrocs. Souvenez-vous, on vous parlait en février 2025 sur Clubic d’une arnaque : un réseau a piégé une cinquantaine de personnes en vendant de fausses voitures et a détourné plus de 1,5 million d’euros. Ce genre d’affaire montre bien qu'ils peuvent frapper fort, quel que soit le montant en jeu. Alors, mieux vaut rester vigilant tout au long de vos transactions, surtout quand votre budget est serré.