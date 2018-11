La Commission européenne lance un portail open data pour la recherche scientifique

Le Big Data au service de la science

Un projet développé en moins de trois ans

L'(EOSC) a pour objectif de rassembler les multiples et disparates bases de données scientifiques des États membres de l'Union européenne.Présenté à Vienne lors d'une séance inaugurale sous la présidence autrichienne du Conseil de l'UE, ce projet fait preuve d'une grande ambition puisqu'il vise à fournir à 1,7 million de chercheurs et plus de 70 millions de professionnels des secteurs scientifiques et technologiques, mais aussi des sciences humaines et sociales, un accèsà une gigantesque base de données.Lors de cette conférence, Mariya Gabriel, commissaire européenne à la société numérique a déclaré que l'EOSC permettra «». Elle ajoute : «».600 millions d'euros ont été débloqués pour mettre l'EOSC en place, un projet qui, selon Carlos Moedas, commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, est devenu une réalité en moins de trois ans «».Les participants de cette conférence devaient également entériner la structure de gouvernance de l'EOSC et s'engager à contribuer au développement de ce portail scientifique. Un conseil de gouvernance sera ainsi nommé et présidé par la Commission européenne et chaque État membre pourra désigner un membre du Conseil. Le conseil de gouvernance aura pour mission d'élaborer un plan de mise en œuvre stratégique, des plans de travail annuels, ainsi qu'un cadre normatif de participation à l'EOSC.