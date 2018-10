Par éthique, Google refuse un contrat de 10 milliards avec le Pentagone

Une question de principes... et d'image

Amazon et Microsoft sur les rangs

Google a finalement refusé de répondre à l'appel d'offre organisé par le Pentagone. L'administration américaine souhaitait passer un accord avec le moteur de recherche afin de construire une structure de cloud computing baptisée JEDI, pourMalgré le montant du contrat - 10 milliards de dollars - l'entreprise annonce dans un communiqué qu'elle ne peut honorer un tel accord, les fondations du projet étant en désaccord avec ces principes en matière d'intelligence artificielle.était depuis des mois englué dans une polémique interne. En mai dernier, la firme a publié une série de règles éthiques devant soutenir ses projets en matière d'intelligence artificielle, après la fronde en interne de nombreux employés. Ces derniers s'opposaient à la volonté de Google de travailler au, destiné à créer des algorithmes permettant aux drones militaires américains de détecter automatiquement des êtres humains en temps réel pendant leurs missions de reconnaissance.Google n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner le projet après que 4 000 employés ont signé une pétition, ébruité l'affaire auprès des médias et déclaré ne jamais vouloir travailler sur ce type de type de technologie quoi qu'il arrive. Certains ont même démissionné en guise de protestation. L'entreprise a préféré redorer son blason en termes d'image publique, mais également auprès de ses propres équipes en évitant une nouvelle polémique.Si Google passe son tour, le Pentagone est bien décidé à mettre son projet à exécution. Le département de la Défense serait en discussion avec deux autres sociétés expertes dans le cloud computing :et. Ces deux entreprises ont déjà des accréditations privilégiées afin de traiter les données gouvernementales et collaborent régulièrement avec le Pentagone.Le gagnant de l'appel d'offre sera connu le 12 novembre prochain, avant d'être validé définitivement par le Congrès américain le 14 novembre.