Microsoft va fournir l’armée américaine en lunettes de réalité augmentée

Des informations de meilleure qualité pour les troupes

Un dispositif adapté aux forces armées, mais qui fait débat chez Microsoft

Cette semaine,a annoncé avoir conclu un contrat à hauteur de, soit 422 millions d'euros, avec l'armée américaine. La firme de Redmond devra fournir quelques, un modèle de lunettes de réalité augmentée commercialisé en 2017, destiné à des missions de combat et d'entraînemen. Un véritable coup de boost pour le produit, écoulé à environ 50 000 exemplaires jusque-là, selon l'Office européen des brevets.Par cette grosse livraison de prototypes de systèmes de réalité augmentée, l'armée entend «». Rien que ça. Un porte-parole de Microsoft a, lui, déclaré dans un communiqué que «».Le programme de réalité augmentée des États-Unis, connu sous le nom d'Integrated Visual Augmentation System (Système d'augmentation visuelle intégrée ou IVAS) franchit donc un vrai cap. Jusque-là, l'U.S. Army n'avait utilisé des dispositifs HoloLens que lors d'entraînements, jamais en combat.Le HoloLens proposé à l'armée de l'oncle Sam promet d'être différent de celui vendu au grand public. En effet, celui-ci devrait intégrer la vision nocturne, la détection thermique, mais aussi une fonction de mesure des signes vitaux comme la respiration, l'état des commotions et une protection de l'audition.L'armée américaine s'est tournée vers Microsoft après avoir lancé un appel d'offres. Les géants Google ou Amazon, opposés aux marchés publics, comptaient parmi les absents. Au sein-même de la société fenêtrée,. Certains salariés Microsoft s'opposent à l'ingérence de leur entreprise dans les activités militaires du pays. Pour eux,. Brad Smith, président et chef des affaires de Microsoft, indique que les employés ayant des scrupules avec ce projet pourraient changer de poste au sein de l'entreprise.