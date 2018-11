Microsoft dépasse (brièvement) Apple en Bourse, une première en 10 ans

Microsoft en excellente santé grâce au cloud computing

Source : The Verge

Il est de coutume de saluer les bonnes performances financières d'Apple, ou au contraire de pointer du doigt ses baisses de régime. Mais, malgré une couverture médiatique moins importante, fait son petit bonhomme de chemin.L'entreprise a dépassé d'une courte tête, et durant quelques minutes seulement lad'Apple (812,93 milliards de $ contre 812,60 milliards de $). Si la Pomme paye des informations insistantes sur les ventes très difficiles de l'iPhone Xr , Microsoft affiche une stabilité retrouvée depuis l'arrivée de Satya Nadella à se tête et un recentrage de ses activités vers l'entreprise et leMicrosoft dépasse d'ailleurs des entreprises comme Google et Amazon, aidé également par une diversifications de ses activités contrairement à ses concurrents, très dépendants d'un produit ou service.