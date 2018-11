Microsoft Andromeda utilisera les caméras de ses deux écrans pour régler le volume audio

Savoir quel écran vous regardez

Vous vous souvenez du projet Andromeda de Microsoft ? Pour l'entreprise, il s'agissait de créer unentre le smartphone et l'ordinateur, mais plus poussé qu'une tablette. Les premières indiscrétions avaient révélé sa nature : un dispositif portable à. Un brevet récemment découvert a permis de dévoiler une nouvelle fonctionnalité intelligente.En effet, il semblerait qu'Andromeda soit capable d', à l'aide de ses. À première vue, le lien ne semble pas évident, mais avec un cas d'usage, tout devient limpide.Imaginez que vous utilisez votre dispositif à deux écrans, avec une application différente sur chacun (ça pourrait arriver). Chacune des deux parties disposera d'une caméra intégrée, avec un système de reconnaissance faciale. L'appareil sera donc en mesure deet d'augmenter automatiquement le volume de l'application concernée, tout en baissant l'autre, bien entendu.De la même façon, si un écran est totalement replié, de sorte à ce qu'une seule partie soit visible de l'utilisateur, alors Andromeda coupera totalement le son de la face cachée.Toujours est-il que la fonctionnalité peut aller encore plus loin et vous aussi. Si vous vous éloignez de votre appareil, il seraà laquelle vous vous situez et de monter le volume audio, pour que rien n'échappe à vos oreilles.Cependant, Microsoft fera également confiance au jugement de ses utilisateurs. Ils auront ainsi la possibilité de régler le volume comme bon leur semble, de façon traditionnelle, et certainement de désactiver ce contrôle automatique.Quand pourrons-nous profiter de cette innovation ? Peut-être en 2019. Ou peut-être jamais. Microsoft a indiqué vouloir sortir le produit « quand il sera parfait » . Le sera-t-il un jour ?