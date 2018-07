Andromeda : le projet de Microsoft verra-t-il le jour en 2018 ?

Utilisateur cherche appareil entre ordinateur et smartphone

Un concept d'Andromeda

Le parfait compromis entre ordinateur et smartphone ?

Modifié le 03/07/2018 à 16h45

Les années passent, la technologie évolue, et les smartphones avec eux. Au départ censés pouvoir permettre de passer des appels depuis n'importe où, quelques années plus tard, ils sont tout simplement devenus indispensables à notre quotidien. Prise de photo, prise de rendez-vous, réalité virtuelle, GPS et beaucoup d'autres fonctions ont alors vu le jour, et auxquelles nous nous sommes très rapidement habitué à tel point qu'il serait aujourd'hui bien difficile de revenir en arrière si nous devions d'un seul coup nous en passer. Oui mais voilà, bien que nos mobiles n'aient désormais de « téléphone » plus que le nom, ils ne permettent toujours pas de réaliser les mêmes opérations que sur un ordinateur, ou en tout cas, pas dans d'aussi bonnes conditions.Afin d'offrir aux utilisateurs un pseudo compromis, les tablettes sont alors nées. Des tablettes qui se présentent aujourd'hui comme de petits ordinateurs de poche mais dont les performances ne sont toujours pas aussi intéressantes que celles d'un ordinateur. Là encore, si les tablettes se révèlent très utiles dans certaines situations, l'expérience n'est toujours pas la même que sur bon vieux PC.Et si la solution à cette problématique venait de Microsoft ? Oui, Microsoft, la marque ayant cru pendant quelques années, contre vents et marées, que ses Windows Phones fonctionnaient et n'étaient pas un pur et simple échec commercial.[[PIC_1672397>600]]Si les rumeurs sont allées bon train à propos d'Andromeda durant plusieurs mois, il aura fallu attendre que le site internet américain The Verge réussisse à se procurer un mémo interne de chez Microsoft afin d'en savoir un peu plus sur le sujet.C'est ainsi que ledit mémo expliquait qu'Andromeda serait un petit objet que l'on peut tenir à une seule main, et censé repousser les frontières entre ordinateur et smartphone. Une bien noble idée aux yeux des simples utilisateurs que nous sommes.Mais The Verge va plus loin et avance qu'Andromeda ne reposerait pas sur l'architecture de Windows tel que nous le connaissons et l'utilisons aujourd'hui, et qu'il s'agirait tout simplement d'un objet encore jamais vu dont le but serait de «».Les seuls rendus 3D du projet ayant été réalisés grâce aux brevets déposés par Microsoft, montrent ce qui semble être un objet prenant la forme d'un cahier de prise de notes, pliable, et dont l'écran occupe l'intégralité de sa surface. L'utilisation d'un stylet serait-elle de mise pour Andromeda ? Le concept de Microsoft servirait-il de dock afin d'être utilisé en parallèle d'un ordinateur ?Beaucoup de questions sans réponse mais qui ne devraient plus le rester bien longtemps puisque le projet est supposé voir le jour dès cette année. Il reste donc quelques mois à Microsoft afin de le peaufiner et de lancer ce qui pourrait bien se révéler être l'une des plus grandes nouveautés de 2018, ou un nouvel échec commercial.