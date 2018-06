Microsoft réinvente sa légendaire souris IntelliMouse

L'intelliMouse Explorer 3.0 (2003)

Jusqu'à 3200 DPI et une fréquence de 1000 Hz

La Classic 'intelliMouse modèle 2018

Modifié le 28/06/2018 à 15h36

Révélée il y a quelques jours sur le blog officiel de Microsoft, lase veut être l'évolution simple mais efficace d'un produit des produits phares de la marque.Nous avions testé en 2000 la première souris optique au monde, l'IntelliMouse Explorer de Microsoft (ci-contre) et sa technologie IntelliEye dont nous doutions d'ailleurs de l'avenir. Résultat : une petite révolution. Notez au passage, que, déjà à l'époque, c'est principalement son design qui avait séduit ; le modèle ayant en effet une ergonomie plutôt convaincante.C'est la version 3.0 (c-dessous) de ce même dispositif de pointage que Microsoft déclare avoir pris pour base de travail.Adoptant un positionnement moyen de gamme, la nouvelle souris de Microsoft se veut comme un agréable périphérique polyvalent. Vendue 45 euros, cette nouvelle mouture deest revêtue d'une robe noire élégante, et dispose d'un fin liseré lumineux blanc qui résiste à la mode du RGB.Outre son aspect extérieur, la Classic Intellimouse est une souris filaire disposant de 5 boutons et d'une molette verticale. Simple et efficace.Utilisant la technologie décennale BlueTrack , qui garantit un fonctionnement sur un nombre important de surfaces, l'Intellimouse nouvelle version dispose en outre d'une résolution allant jusqu'à 3200 dpi. Son interface USB permet également un taux de rapport accéléré, grâce à la fréquence USB de 1000 Hz.Simple coup marketing jouant sur la nostalgie desou vraie refonte d'un classique, le temps nous le dira. Reste que Microsoft n'a que très peu communiqué sur son produit jusqu'à présent si ce n'est à travers cette vidéo gavée de références et ponctuée par le slogan « Classic Intellimouse, a legend reborn ».