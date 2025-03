37,46€ pour les gauchers, 49,69€ pour les droitiers

Grâce à son inclinaison adaptée et à ses finitions impeccables, cette souris verticale de Logitech affirme son statut de modèle ergonomique plus accessible, tout en répondant à la demande d’une partie du public en quête d’une solution confortable et silencieuse. Alors, si vous êtes gaucher, foncez ! A 37,46€, c'est clairement une affaire à saisir rapidement. Et si vous êtes droitier, ce sera certes un peu plus cher (49,69€), mais vous ne regretterez pas votre achat et aurez droit à deux couleurs supplémentaires (rose et blanc en plus du noir par défaut). Pour une fois que les gauchers sont avantagés en informatique…