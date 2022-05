Test Logitech Lift : la meilleure des souris ergonomiques à prix suisse ?

Pour terminer, il serait dommage de passer à côté des vrais petits plus de cette souris, qui naturellement évolue un peu par rapport à la précédente itération. Nous pensons notamment aux deux boutons de pouces dont la forme et la texture rendent l’usage plus agréable, ainsi que le bouton permettant de modifier la sensibilité du capteur désormais situé en dessous de la molette et par conséquent accessible beaucoup plus facilement.

En parlant de la molette, Logitech a eu la bonne idée de proposer sa technologie SmartWheel. Elle permet de défiler ligne par ligne, le plus simplement du monde, puis de passer à un mode de défilement rapide lorsque la molette est actionnée avec plus de vigueur. On regrettera peut-être qu’il ne s’agisse pas d’une molette multidirectionnelle, mais on ne peut pas tout avoir.

Enfin, cerise sur le gâteau, les clics sont particulièrement silencieux : vos collègues et/ou moitiés apprécieront.