La Xbox One pourrait bientôt accueillir claviers et souris

Quelles fonctionnalités pour la souris et le clavier sur Xbox One ?

Le portage des jeux plus aisé et une gestion du multijoueur plus ardue

Modifié le 26/06/2018 à 16h12

Le géant de Redmond aurait déjà commencé le développement d'une fonctionnalité pour rendre compatible sur Xbox One la majorité des souris et des claviers fonctionnant sous Windows. Le site rapporte également que Microsoft développerait actuellement de nouveaux périphériques et fonctionnalités en partenariat avecLes documents contiendraient de nombreuses informations concernant les fonctionnalités dédiées à l'emploi d'une souris et d'un clavier sur Xbox One, ainsi que certaines options exclusives aux périphériques de chez Razer.La souris, en plus de remplacer la manette Xbox One en jeu, permettrait de déplacer un curseur comme sur un PC. Ce curseur adopterait plusieurs apparences graphiques en fonction de l'élément survolé. Cependant, la Xbox One ne supporterait que 5 boutons sur la souris.Concernant le clavier, il est impossible de savoir si les touches du périphérique seront remappées pour correspondre aux touches d'une manette Xbox One, ou alors si toutes les touches du clavier seront utilisables en jeu.Au sujet des fonctionnalités exclusives aux périphériques Razer, si le clavier et / ou la souris utilisé est de la marque Razer, il sera possible de profiter de la fonctionnalitéqui modifie les couleurs des LEDs en fonction du jeu et des actions à l'écran.Si cette rumeur s'avère exacte, une telle décision de la part de Microsoft pourrait se traduire par une volonté de pouvoir enfin proposer aux joueurs console la possibilité de s'essayer aux jeux de stratégies tels que Age of Empire ou Civilisation, jusqu'ici injouables avec une manette.Cependant, si le combo souris / clavier permet au géant de Redmond de résoudre le problème du portage de certains jeux, c'est du côté de l'aspect compétitif et plus précisément de l'e-sport que ces périphériques posent problème.La souris permettant des mouvements beaucoup plus précis que ne le permet une manette, les joueurs manette de FPS tels qu'Overwatch risquent certainement d'être en grande difficulté face aux joueurs souris / clavier. Pour répondre à cette problématique, Microsoft envisagerait selon les documents confidentiels de contrôler les parties entre ces deux types de joueurs. On peut imaginer qu'à un certain niveau de jeu, l'entreprise envisagera par exemple de les séparer.