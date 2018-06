Xbox One : l'éditeur d'avatars 2.0 disponible pour les Insiders

Un éditeur d'avatars Xbox 2.0, en test pour les Insiders seulement

Un nouveau design, plus de possibilités de création, une représentation unique de notre personnalité : voilà ce que propose Xbox avec ses nouveaux Avatars.... soit ce qui était mis en avant, il y a plus de 10 ans, quand les Avatars ont été présentés. Sauf que cette fois, elle remplit le contrat !Les avatars de Xbox sont une représentation unique du joueur, qu'il est possible de modifier au gré des envies. Depuis le 19 juin 2018, la firme américaine a donné un accès anticipé à la version bêta de son nouvel éditeur d'avatar aux Insiderset. Ils peuvent donc désormais tester cette nouvelle version, qui remet à jour les avatars originaux apparus il y a plus de 10 ans.Xbox continue donc de solliciter ses Insisders : après l'apparition des Xbox Insiders Alpha - Skip Ahead au début du mois de juin 2018 et la possibilité de tester le, les testeurs peuvent mettre la main sur les nouveaux avatars. Cette version leur est pour l'instant réservée, le temps que Microsoft corrige et améliore en fonction des remarques de ses Insiders sur ce qui pose des problèmes. Microsoft n'a d'ailleurs pas encore communiqué sur une date de lancement officiel pour l'ensemble des joueurs.Et pour ceux qui y ont accès, il s'agit d'une véritable remise à zéro, et il sera nécessaire de recréer totalement son avatar. Nouvelle forme, plusieurs types de corps, de vêtements, d'accessoires flambant neufs : le niveau de personnalisation possible est plutôt immense. Il est même possible d'afficher un avatar enceinte, d'avoir un bras bionique ou d'être en chaise roulant, voir même de devenir un pirate ou une princesse sur sa licorne : à vous de choisir qui vous êtes.Mais la personnalisation ne s'arrête pas là : il est possible de modifier la couleur de sa peau, de ses cheveux, de ses yeux mais aussi de l'ensemble des accessoires disponibles qui peuvent «».Une fois la création du nouvel avatar terminée, on peut le prendre en photo et choisir la pose que l'on souhaite grâce aux nombreuses émotes disponibles et choisir la photo comme photo de profil du compte. Mais Xbox ne force pas le changement d'avatars : «». Microsoft continue de travailler sur son nouvel éditeur d'avatars et ajoutera du contenu au fur et à mesure.