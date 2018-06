Skip ahead : le programme Xbox Insider évolue

Une version plus proche de Windows Insider

Xbox Insider essentiel à l'avenir de la Xbox

Modifié le 08/06/2018 à 17h11

Microsoft rendra donc disponibles simultanément les versions Redstone 4 et 5 et lesseront invités au fur et à mesure à rejoindre progressivement le nouveau canal de diffusion une fois celui-ci disponible. Pour la firme américaine, lessont devenus essentiels pour le futur de leur console.Le, c'est quoi ? Équivalent au, il s'agit d'un programme qui permet de tester les fonctionnalités et versions en cours de développement, d'évaluer et envoyer des messages (commentaires et critiques) afin de participer à l'amélioration des éléments proposés avant leur arrivée officielle.Le programmese compose de plusieurs niveaux : Omega, Beta et Delta qui sont accessibles à tous, suivis du rang Alpha, qui est le plus élevé et accessible seulement par invitation de Microsoft. Windows a annoncé le 7 juin 2018 qu'il allait prochainement ajouter le niveau. A l'instar du Skip ahead du Windows Insiders, ce niveau offrira un accès plus rapide aux fonctionnalités encore plus lointaines.Les nouveaux élus pourront prévisualiser, tester et remonter les bugs sur les nouveautés de Redstone 5 plusieurs mois avant leurs sorties officielles. Ledevrait être disponible durant le mois de juin, mais seulement auxdans un premier temps. Les autres membres du programmey auront ensuite progressivement accès.Pour Microsoft, lessont devenus essentiels et leurs avis cruciaux, "" , a déclaré Savannah, responsable du programme Xbox.Si vous êtes invité à rejoindre «», Microsoft précise que la version Redstone 5 pour Xbox est "". Vous pouvez rester sur votre version habituelle, rien ne vous oblige à changer. Les mises à jour de Redstone 5 pour la Xbox One seront disponibles pour être testées plus tard dans le mois de juin, et la firme indique qu'il n'est toujours pas possible d'annoncer les nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour les tests.