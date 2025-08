PUBG Mobile continue encore et toujours de faire le bonheur des amateurs de battle royale mobile. À mi-chemin entre compétitivité féroce et accessibilité grand public, le titre de Krafton ne cesse d’évoluer au gré de mises à jour et autres collaborations. Dès aujourd'hui, et jusqu'au 8 septembre prochain, PUBG Mobile s'offre les services du créateur de contenus fitness Tibo Inshape.