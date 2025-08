Les écrans sont certifiés DisplayHDR 400 et promettent une luminosité de 500 cd/m². La couverture colorimétrique annoncée est de 99,8 % sRGB avec une profondeur de couleur de 8 bits. La connectique se compose de deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 et un hub USB-B 3.2 Gen 1 accompagné de 4 ports USB-A. Les AGON Pro CS24A et AG246FK6 sont compatibles avec les technologies Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-SYNC.