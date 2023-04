Counter-Strike 2 va profiter de NVIDIA Reflex ! Pourquoi c'est une bonne nouvelle

La Team Verte a d'ailleurs partagé un graphique montrant l'efficacité de cette technologie selon différents modèles GeForce. On remarque ainsi avec NVIDIA Reflex activé que, sur une GTX 1060, la latence passe de 26 à 17 ms, sur une machine embarquant un processeur Intel Core i9-12900K, en 1440p et paramètres graphiques au maximum. Avec les mêmes specs mais sur une plus récente RTX 3060, on passe de 16 à 11 ms.