Counter-Strike 2 : cette fois, c'est officiel, Valve nous dit tout, et ça va vraiment péter !

Autre changement (et certainement pas des moindres !) apporté par Counter-Strike 2 : le tick-rate des serveurs appartient visiblement au passé et n'affectera plus les actions des joueurs. À la place, Valve introduit le sub-tick pour faire en sorte que le serveur sache exactement à quel moment un joueur effectue une action. Ainsi, il n'y aura plus d'excuse de latence lorsqu'on se fait abattre.

Rappelons donc que Counter-Strike 2 est actuellement jouable dans le cadre d'une bêta fermée et sera déployé en guise de mise à niveau gratuite de Global Offensive cet été, pour l'heure seulement sur PC. Valve n'a en effet pas encore partagé d'informations concernant une version console.