Counter-Strike 1.0 fête aujourd'hui ses 20 ans

À l'origine un simple mod développé par deux passionnés du jeu original et iconique de Valve Half-Life, sorti en bêta en juin 1999, aucun des deux ne s'attendait au succès planétaire qu'allait connaître Counter-Strike.

Le mod était simple dans ses mécaniques : une équipe de cinq anti-terroristes devait empêcher une équipe de cinq terroristes de poser et faire exploser une bombe sur l'un des points d'une map donnée. Chaque équipe pouvait s'équiper en armes et accessoires grâce à l'argent remporté durant la manche précédente, en fonction de ses performances.

Valve avait ainsi pressenti un certain potentiel dans ce mod et en a donc acquis la propriété intellectuelle pour en faire un jeu à part entière, le 9 novembre 2000. Rajoutant un mode de libération d'otages à la recette originale, le jeu a grandi de lui-même grâce à une communauté aussi créative qu'engagée. Des mini-jeux de surfing ou des gun-modes en passant par des zombie-modes ont ainsi progressivement fait leur apparition et le jeu n'a cessé d'attirer toujours plus de joueurs (même sur les ordinateurs du collège ou du lycée, ne niez pas). Le mois dernier, Counter-Strike: Global Offensive, le dernier-né de la licence, comptait pas moins de 20 millions de joueurs connectés.

Au-delà d'un jeu à la communauté très vaste, Counter-Strike est également devenu l'un des pionniers de l'e-sport et Counter-Strike: Global Offensive propose encore aujourd'hui parmi les compétitions les plus prisées et visionnées à travers le monde.

Très joyeuse seconde décennie au papa des FPS compétitifs, qui a encore de belles années devant lui. « Ça va péter ! »