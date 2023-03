Ça a fuité ! La bêta fermée de Counter-Strike 2 jouable... en partie

En revanche, il manque un élément pour ainsi dire indispensable à cette version fuitée de la bêta fermée : la possibilité de rejoindre des parties multijoueur. Pour l'heure, le commun des mortels doit donc se contenter d'évoluer seul dans les maps, éventuellement en affrontant des bots, ce qui n'est pas aussi excitant que de s'opposer à des adversaires de chair et d'os (dans un format vidéoludique, bien entendu).

Pour autant, l'expérience n'est pas dépourvue d'intérêt et permet de constater par soi-même les nombreuses nouveautés apportées par Valve, tant sur le plan graphique que sur les mécaniques de gameplay (et peut-être le plus important : la suppression du tick-rate !). Le tout est propulsé par le très solide moteur Source 2, dont les outils seront entièrement accessibles aux créateurs en herbe.

Prudence est toutefois de mise, l'utilisation des fichiers pour accéder à cette fuite de la bêta fermée n'est sans doute pas dépourvue de risques. Les fans du FPS compétitif feraient donc mieux de ronger leur frein et d'attendre la sortie officielle de Counter-Strike 2, prévue cet été.