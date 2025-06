Outre le taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse ultra-réactif de 0,03 ms GtG, une certification DisplayHDR 400 True Black, et 99 % de couverture DCI-P3 pour des couleurs riches et un contraste infini, Acer y ajoute sa touche. Là où Samsung mise aussi sur un taux de rafraîchissement équivalent et des pics de luminosité plus élevés grâce au MiniLED, Acer compense avec une connectique généreuse (HDMI 2.1, USB-C 90W, KVM).