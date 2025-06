De son côté, le SpatialLabs View Pro 27 se positionne comme une solution de visualisation pour les professionnels de la 3D. Il permet d’afficher avec précision des modèles CAD, des projets d’architecture ou des contenus interactifs, sans recourir à un casque ou à des lunettes spécifiques.



Grâce à une compatibilité étendue avec les moteurs de rendu et les logiciels de création, ce moniteur vise les designers industriels, développeurs 3D, animateurs et autres métiers du graphisme.



Avec ces deux écrans, Acer poursuit sa volonté de démocratiser une 3D sans accessoire, plus naturelle et plus intuitive. Le format 27 pouces, les performances graphiques et les optimisations logicielles font de ces moniteurs des outils puissants, aussi bien pour le divertissement que pour la création.

Prix de vente des deux modèles : 1 999 € pour la version gaming, 2 999 € pour la version Pro.